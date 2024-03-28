نتنياهو يبلغ كابينيت الحرب بزيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن

أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، وزراء كابينت الحرب بخطة لإجراء وفد إسرائيلي زيارة إلى واشنطن خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد يوم واحد فقط من نفي مكتبه بيانًا للبيت الأبيض يتعلق بإلغاء الزيارة. من المقرر أن يتألف الوفد من وزير الشؤون الاستراتيجية، رون درمر، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هانجبي.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت آحرونوت"، يأتي هذا القرار بعد تراجع نتنياهو عن قرار إلغاء الزيارة، حيث أدرك أن القرار السابق كان خاطئًا. وأكدت المصادر السياسية الإسرائيلية أن معظم أعضاء الكابينت اعتبروا أن عدم إرسال الوفد إلى واشنطن كان قرارًا خاطئًا منذ البداية، وأنه يجب إرسال الوفد بأسرع وقت ممكن.

من المقرر أن يشمل جدول أعمال الوفد الإسرائيلي لقاءات مع مسؤولين أمريكيين بارزين، بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث التطورات الإقليمية والدولية.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير صحفية إسرائيلية وأمريكية بأن هناك احتمالية كبيرة لزيارة الوفد إلى واشنطن مطلع الشهر المقبل، وهو ما يعكس التحركات السريعة التي تبذلها الحكومة الإسرائيلية لتصحيح الخطأ السابق وتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.