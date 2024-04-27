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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في بلدة بجنوب لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد مراسل سكاي نيوز بجنوب لبنان في نبأ عاجل منذ قليل، بأن هناك تحرك لسيارات إسعاف إلى موقع استهداف منزل على أطراف بلدة القوزح جنوب لبنان لاحتمال وقوع عدد من الإصابات.

يأتي ذلك بعد التصعيد خلال الساعات الأخيرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في الجنوب اللبناني، خصوصا بعدما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عدة غارات جوية أسفرت عن سقوط أربع شهداء في الجنوب اللبناني على مدار الساعات الماضية، منهم اثنين تم استهدافهما بغارة جوية إسرائيلية في البقاع الغربي للجنوب اللبناني، واثنين آخرين تابعين لحزب الله تم استهدافهم في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني على مدار الساعات القليلة الماضية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب اللبناني.

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