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الجمعة 10 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مسئول عسكري أمريكي سابق: قتلنا الكثير من الأبرياء في العراق وسوريا

رئيس هيئة أركان الجيش
رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي السابق مارك ميلي
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أقر رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي السابق، مارك ميلي، بأن بلاده قتلت العديد من المدنيين الأبرياء خلال مشاركتها في الحروب.

وأكد قائلًا: "قبل أن ننتقد جميعًا ما تقوم به إسرائيل، يجب علينا أن ندرك بقلق الأرواح الأبرياء في غزة، ولكن لا ينبغي لنا أن ننسى أننا كولايات متحدة قد أسفرت عن وفاة العديد من الأبرياء في العراق وسوريا".

وأضاف المسئول العسكري السابق: "قتلت الولايات المتحدة 12 ألف مدني فرنسي بريء، وها نحن في الذكرى الثمانين لنورماندي، لقد دمرنا 69 مدينة يابانية، بخلاف هيروشيما وناغازاكي".

وتابع ميلي: "لقد ذبحنا الناس بأعداد هائلة، أناس أبرياء لا علاقة لهم بحكومتهم، رجال ونساء وأطفال".

واستطرد: "الحرب شيء فظيع، لكن إذا كان لها معنى، إذا كانت لها أي حس أخلاقي، فلا بد أن يكون هناك هدف سياسي، ويجب تحقيقه بسرعة وبأقل تكلفة".

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