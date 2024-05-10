دراسة طبية حديثة تكشف علاقة ارتباط الصوت بالشيخوخة المبكرة وتأثيرها على الصحة العامة

كشفت دراسة طبية حديثة، أن جودة أصواتنا مرتبطة بالشيخوخة وينبغي الحفاظ عليها لتجنب العزلة الاجتماعية والاكتئاب وفقا لما يقول فريق من الخبراء فى مجال علاج النطق واللغة .

وتقول روث إبستاين استشارية علاج النطق واللغة في لندن: من المفاجئ أن الصوت جزء من عملية الشيخوخة وإن الطيات الصوتية داخل الحنجرة هي من أصغر العضلات لدينا إذا فكرنا فيما يحدث للعضلات الأخرى فمن الواضح أنها تتأثر أيضا ومع تقدمنا في العمر يمكن أن تصبح أصواتنا أكثر هدوءا وأقل تعبيرا مع ارتعاشها المستمر ويمكن أن يكون لهذه التغييرات آثار بعيدة المدى حتى أنها تؤدي إلى الاكتئاب.

بالإضافة إلى أن الكثير من الناس يتقبل أن صوتهم يصبح أضعف مع تقدمهم في السن ويصبحون منعزلين ويقل تواصلهم كما يحدث أيضا انخفاض في كتلة العضلات الذي يبدأ في التأثير على سرعة وقوة تحمّل عضلات الحنجرة التي تتحكم في حجم الصوت وقوته وتنخفض حساسية هذه العضلات لأنها تتقلص مع التقدم في السن ما يؤثر على قدرتها على الانقباض وهذا يمكن أن يجعل أصواتنا أكثر بحة كما يؤدي انخفاض حمض الهيالورونيك في الأنسجة الذي يعمل كمواد تشحيم مع ضمور العضلات المرتبط بالعمر إلى ظهور طيات صوتية أرق وأكثر صلابة ويقل أيضا إنتاج المخاط وتتضاءل سعة الرئة لدينا والأمر الذي يمكن أن يغير أصواتنا.

وأشارت إلى أن أصوات النساء أكثر عرضة للتأثر بالشيخوخة لأن حبالهن الصوتية أكثر حساسية وتنصح إبستاين بضرورة حماية الحبال الصوتية، عن طريق تجنب الوجبات السريعة أو تناول الطعام قبل النوم مباشرة وتقول إن زيادة شرب الماء إلى 7 أو 8 أكواب يوميا واستنشاق البخار يمكن أن يساعد في الحفاظ على الحبال الصوتية وإذا استخدمت صوتك بشكل احترافي ستكون العضلات أكثر مرونة.

جدير بالذكر أن بحثا نُشر العام الماضي في المجلة الأمريكية لعلم أمراض النطق واللغة وجد أن 20% من كبار السن يصابون باضطراب الصوت حيث يصبح الصوت غير واضح.