انطلاق فعاليات برنامج الفنون التراثية لطلائع جنوب سيناء (صور)

انطلقت فعاليات برنامج الفنون التراثية للطلائع، التي تنفذها إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء والبرنامج ضمن سلسلة البرامج الفنية والإبداعية التي تهدف إلى تنمية الوعى الفني والإبداعي لدى الطلائع.

وأوضح محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء لـ"البوابة نيوز" أن البرنامج يعد تفعيلا لأهداف التنمية المستدامة وغرس المهارات الفنية المتنوعة بتقنيات جديدة لتشجيع النشء على أهمية وتنمية الحس الفني والتذوق الجمالي .

ويتم تنفيذ البرنامج بمراكز الشباب من خلال إقامة ورش تفاعلية للألعاب التراثية والشعبية بتاريخ الرياضة بهدف زيادة الوعي الرياضي لدى النشء.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن البرنامج يشمل أيضا تصميم جدارية من خامات متنوعة تمثل الألعاب التراثية في الرياضة، تنفذ بأيدي الطلائع من خلال مدربي الفنون التشكيلية، بمركز شباب الساحل.

تقام فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة، ومتابعة احمد عبد العزيز وكيل المديرية.

من جانب اختتم مركز شباب أبوزنيمة فاعليات الدورة الرمضانية والتي ينفذها المركز بمناسبة شهر رمضان المبارك بحضور اللواء نادر علام رئيس المدينة، كما اختتم مركز شباب أبورديس فاعليات الدورة الرمضانية للطلائع والتي ينفذها المركز بمناسبة شهر رمضان المبارك بحضور اللواء سامح المتولي رئيس المدينة.

ياتى ذلك حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة اسلوب حياة.

تقام الدورات الرمضانية تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ومتابعه أحمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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