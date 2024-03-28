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الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

سعر الدولار بالبنوك في نهاية تعاملات اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
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شهد سعر الدولار أمام الجنيه ثباتا مع انتهاء العمل في البنوك اليوم الخميس، استعدادا لبدء الراحة الأسبوعية.

وسجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه حوالي  47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع، داخل عدد من البنوك من بينها" مصرف أبوظبي الإسلامي والتنمية الصناعية"، يليه  بنك الكويت الوطني NBK، مسجلا 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري،نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع.

وسجل أدني سعر دولار أمام الجنيه نحو47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع، في بنوك  "العقاري المصري العربي، الاستثمار العربي، البركة" .

أما بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، قناة السويس، مصر، الأهلي، العربي الافريقي الدولي، كريدي أجريكول، الاسكندرية" فسجلت ثاني أقل سعر بلغ 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق ببنوك "سايب، المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد، HSBC، المصرف العربي الدولي، المصري لتنمية الصادرات"، بلغ ثالث أقل سعر 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

أما في بنك القاهرة الحكومي، فقد بلغ متوسط سعر الدولار 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع.

 

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