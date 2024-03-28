سعر الدولار بالبنوك في نهاية تعاملات اليوم

شهد سعر الدولار أمام الجنيه ثباتا مع انتهاء العمل في البنوك اليوم الخميس، استعدادا لبدء الراحة الأسبوعية.

وسجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه حوالي 47.75 جنيه للشراء و 47.85 جنيه للبيع، داخل عدد من البنوك من بينها" مصرف أبوظبي الإسلامي والتنمية الصناعية"، يليه بنك الكويت الوطني NBK، مسجلا 47.7 جنيه للشراء و 47.8 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري،نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع.

وسجل أدني سعر دولار أمام الجنيه نحو47.2 جنيه للشراء و 47.3 جنيه للبيع، في بنوك "العقاري المصري العربي، الاستثمار العربي، البركة" .

أما بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، قناة السويس، مصر، الأهلي، العربي الافريقي الدولي، كريدي أجريكول، الاسكندرية" فسجلت ثاني أقل سعر بلغ 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق ببنوك "سايب، المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد، HSBC، المصرف العربي الدولي، المصري لتنمية الصادرات"، بلغ ثالث أقل سعر 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

أما في بنك القاهرة الحكومي، فقد بلغ متوسط سعر الدولار 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع.