بيومي فؤاد: "بقيت أخاف أزعل حد.. واخترت مسلسل الكبير أوي لأنه صاحب فضل عليا"

أكد الفنان بيومي فؤاد، أنه لم يصادف أن قابله أحد من الجمهور في الشارع وحدثه عن أنه يحبه ولكن لا يضحكه في اعماله، قائلا: "محصلش أن حد قابلني في الشارع وقالي مش بضحكني ولو حصلت هقوله كفاية أنك بتحبني والحب نعمة من ربنا وحصل أن مفيد فوزي قال إني ممثل متمكن ولكن مش بيضحك وده رأيه يحترم والقبول نعمة من ربنا".

وكشف بيومي فؤاد، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن سبب عدم مشاركته في أي أعمال خلال رمضان سوى الكبير أوي، قائلا: "ماشركتش غير في الكبير أوي لأني ماضي حصري وترشحت في 6 أعمال ومقدرش أقولهم عشان تبقى قلة ادب ولما اقول اسم الاعمال ممكن الممثل يزعل".

وتابع: "أنا بقيت حريص قوي وبقيت أخاف ازعل حد ومضيت حصري للكبير أوي وفضلته لأني أساسي فيه وتحت أمره وصاحب فضل عليا ومقدرش اتراجع عن الكبير قوي واخترت مكنش موجود كتير عشان في ناس زعلانة وأنا بتحدى بالكبير الموسم ده وتعبنا فيه جدا ويقال انه هيبق مسك الختام".