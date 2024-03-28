أحمد عمر هاشم: اﻟﺸـﻮرى ﻓﻲ اﻹﺳـﻼم ﻓﺮﻳﻀﺔ.. فيديو

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الشورى في الإسلام فريضة، مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم طبق هذا المبدأ مع الصحابة وتم إتباع ذلك بعد وفاة نبي الله.

وأضاف الدكتور أحمد عمر هاشم، خلال برنامجه الرمضاني يوميات الرسول، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحباب بن المنذر صحابي شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم محمد المشاهد كلها، وكان ذو رأي ومشورة، فأخذ النبي محمد برأيه في بعض المواقف، ليطبق مبدأ الشوري في الإسلام.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن أفضل خلق الله استشار وأخذ الرأي الآخر ليعلم القادة من بعده الرأي والرأي الآخر، ليكون قول الله "وأمرهم شورى بينهم"، أي يتشاورون في الأمور.

