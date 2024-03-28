التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا بالشرقية

قررت نيابة العاشر من رمضان، اليوم، التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر سقوطه غارقا في بركة مياه أسفل مبنى تحت الإنشاء بالحي الحادي عشر بالعاشر من رمضان.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور قسم العاشر من رمضان يفيد ورود بلاغ بوفاة الطفل "عبد الرحمن رمضان" 11 عاما طالب بالصف الرابع الابتدائي مقيم بمدينة العاشر من رمضان اثر غرقه في مياه أسفل مبنى تحت الإنشاء بالحي الحادي عشر.

وتبين من التحريات الأولية وفاة الطفل إثر سقوطه غارقا في مياه متراكمة أسفل مبنى تحت الإنشاء بالحي الحادي عشر بفعل أعمال الإنشاءات وذلك أثناء عودته من درس في المنطقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.