كيف يحمى القانون ذوي الإعاقة من التنمر؟

سعى المشرع المصري لضمان حقوق جميع فئات المجتمع المصري، ومن بينها ذوي الاحتياجات الخاصة فأقر لهم عدد من الحقوق، كما أقرّ عقوبات تعاقب كل من يتنمر عليهم في قانون رقم 156 لسنة 2021 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر برقم 10 لسنة 2018.



و نصت المادة رقم 50 مكرر على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وأن تكون العقوبة حبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، وإذا اجتمع الظرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.