تعرف على موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، اليوم الخميس، مواعيد نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2023 – 2024.

وتقام مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو المقبل على أن تقام مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.

وتنطلق غدا الجمعة منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بلقاء الأهلي ومضيفه سيمبا التنزاني، كما يلعب الترجي التونسي يوم السبت ضد ضيفه أسيك الإيفواري.

ويلتقي مازيمبي الكونغولي مع ضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي، كما يلتقي يانج أفريكانز التنزاني ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت أيضا.

وأعلن الكاف إقامة مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم الأحد 12 مايو المقبل، كما تقام مباراة الإياب يوم الأحد 19 من نفس الشهر.

وتقام جولة الذهاب لربع نهائي الكونفيدرالية يوم الأحد المقبل بلقاء مودرن فيوتشر مع الزمالك، ويخرج اتحاد العاصمة الجزائري لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري ويلتقي أبو سليم الليبي ضيفه نهضة بركان المغربي، كما يواجه الملعب المالي ضيفه دريمز الغاني.