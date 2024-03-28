ads
الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

الأحد.. اجتماع لمناقشة حقوق وتحديات ذوي الإعاقة بنقابة الصحفيين

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي، عقد الاجتماع الثاني لمناقشة قضية "حقوق وتحديات ذوي الإعاقة" من أعضاء النقابة وأسرهم، وذلك يوم الأحد الموافق ٣١ مارس في تمام الساعة الثانية ظهرًا بالدور الثالث.

‏‎ويشمل جدول أعمال الاجتماع مراجعة ومتابعة تنفيذ ١٤ توصية تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأول برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، والنظر في أي اقتراحات جديدة من الزملاء. 

وكانت اللجنة قد بدأت في تنفيذ بعض التوصيات، وكان من أهمها إنشاء قاعدة بيانات لذوي الإعاقة من الصحفيين وأسرهم، واستصدار قرار من مجلس النقابة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية بصرف مساهمة تحسين دخل شهري تساوي إعانة البطالة، وجاري تنفيذ التوصيات الأخرى.

بنقابة الصحفيين محمد الجارحى