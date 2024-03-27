المنشاوي يهنئ أعضاء "نادي جامعة أسيوط" بمناسبة التشكيل الجديد للمجلس

قدم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، ورئيس مجلس إدارة نادي جامعة أسيوط؛ التهنئة لأعضاء مجلس إدارة نادي الجامعة؛ بمناسبة صدور قرار وزير الشباب والرياضه رقم (392) لسنة (2024) بتعيين مجلس إدارة نادي جامعة أسيوط بمحافظة أسيوط؛ لمدة أربع سنوات.

ونص القرار على أن يشكل مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة ( رئيس مجلس الإدارة)، وعضوية كل من: الدكتور أحمد محمد أحمد عبد المولى (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والدكتور عمرو سيد حسن أحمد (أمين الصندوق)، والدكتور عبد الحميد أبو العدب درويش، والدكتورة مديحة حسني أحمد درويش، والدكتور علاء محمد أحمد عطية، والدكتور دويب حسين صابر عبد العظيم، والدكتورة شروق جمال محمد علي (عضو شباب)، والدكتورة آمال حسن حسين (عضو شباب).

وأكد الدكتور المنشاوي؛ أهمية الدور المجتمعي الذي تقدمه الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، مشيرًا إلى أن عمليات التطوير الجارية بالنادي؛ هدفها أن يكون النادى ملتقى مناسبًا لأعضاء هيئة التدريس، وأسرهم، موجهاً بمتابعة عمليات التطوير الجارية بالنادي، والخدمات المقدمة لأعضائه في المجالات الثقافية، والترفيهية، والصحية، وغيرها، بالإضافة إلى عمليات الإحلال، والتجديد الجارية.

