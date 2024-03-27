دي مساحتي الشخصية.. آيتن عامر تكشف كواليس الفيديو المثير للجدل عقب طلاقها

قالت الفنانة آيتن عامر، إنّها كانت مخطوبة وتم فسخ الخطبة بسبب الخيانة، مؤكدةً أن طليقها محمد عزالعرب لم يخونها.

وعلقت «عامر»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي النهار والمحور، على مقطع الفيديو المثير للجدل والذي كتبت معلقة عليه "لما صحابك يعرفوا إنك رجعتِ سنجل".

وقالت الفنانة: «هذا الفيديو كان جزءً من فيديو كليب وعشان نطلع تريند لازم نستخدم توصيفات يستخدمها الجمهور المستخدم، وفي الأغنية كنا نستهدف حالات الانفصال وطلبات الإكسات بحذف الأقارب مثل أبناس الخالة وأبناء العمة من قائمة الأصدقاء على فيسبوك، وبالتالي لما ننزل أغنية أو مسلسل بنبتدي نلعب بالمشاهد والأغاني حسب الحالات التي نستهدف الجمهور بها».

وواصلت: "اتقال إني كنت بلقح في الفيديو ده زي ما بيتقال على كل بوست أغنية، وبصراحة في حاجات أنا بلقح بيها وفي أحيانا حاجات مبلقحش بيها، يعني أموت مجلوطة؟! مش لازم أنفس عن نفسي؟! مش دي مساحتي الشخصية؟!".

