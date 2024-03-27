الصحة الفلسطينية: استشهاد 32490 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 32 ألفا و490 شهيدًا و74 ألفا و889 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان لها على حسابها بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثماني مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 76 شهيدا و 102 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 173 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".