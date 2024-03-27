إعلام فلسطيني: شهيدة تصل مستشفى الأقصى إثر استهداف مواطنين في بلدة الزوايدة

نقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن إعلام فلسطيني، أن شهيدة وعدد من الجرحى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف مواطنين في بلدة الزوايدة وسط غزة، اليوم الأربعاء.

وفي سياق متصل، قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن المستشفيات والمجمعات الطبية هي العنوان الأبرز خلال الأيام الأخيرة للعدوان على قطاع غزة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية ما زالت تحاصر مجمع الشفاء الطبي وتطلق القذائف عليه، فيما تقوم الطائرات الحربية الإسرائيلية والآليات العسكرية باحتجاز المرضى والأطباء داخل المجمع، فيما تستهدف الطائرات الحربية الإسرائيلية المباني المحيطة بالمجمع.