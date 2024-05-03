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الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة  والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية الموسعة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 24 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار. 

وزارة الداخلية الرقابة على الأسواق حملات أمنية