خطة تطوير نشاط المسرح والسينما بالهيئة العامة لقصور الثقافة

عقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اجتماعا مع عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور الفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية لمناقشة خطة تطوير خطة نشاط المسرح والسينما بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وبحث آليات تنظيم العمل بينهما، وشروط الأمن والسلامة الواجب توافرها، وسبل التطوير لتحقيق الأهداف المرجوة للنشاطين.

جاءت نتائج الاجتماع كالتالي

عدم إقامة نشاط فني أو ثقافي بأي مسرح تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة غير مجاز من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، اعتماد جدول الموسم المسرحي 2024 - 2025 محدد بالتواريخ والأماكن للنشاط المسرحي تقدمه الإدارة العامة للمسرح في موعد أقصاه منتصف شهر يوليو 2024. إخلاء المسرح ثلاثة أيام قبل العرض لأعمال الديكور قبل افتتاح العرض وذلك بمواقع قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة أسيوط ، قصر ثقافة ببا، قصر ثقافة شرم الشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية ،قصر ثقافة العريش، قصر ثقافة روض الفرج، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة القناطر الخيرية، قصر ثقافة دمنهور، قصر ثقافة أبو المطامير، المركز الثقافي بكفر الشيخ، المركز الثقافي بطنطا، مسرح 23 يوليو بالمحلة.

إلغاء حفلة 9 بسينما الشعب بالمواقع سالفة الذكر وذلك أيام البروفات الجنرال "يومان" والعروض المسرحية، يستثنى من ذلك عيد الفطر وعيد الأضحى.

كما يجرى التنسيق لاختيار العروض المسرحية المتميزة بواسطة لجنة متخصصة لتصويرها وتسويقها وذلك بناء على البروتوكول الموقع بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.