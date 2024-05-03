كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة الجونة

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية بالفيديو اليوم الجمعة، مع لاعبيه قبل انطلاق مران الأحمر الختامي، استعدادا لمواجهة الجونة غدا فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الجونة غدا فى إطار منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب خوض مرانه المسائي على ملعب التتش بالجزيرة.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث النادي الأهلي عن مواصلة الانتصارات خلال رحلته المحلية بالدوري المصري، وذلك للدفاع عن اللقب الذي يحمله عن الموسم الماضي، حيث نجح الأهلي مؤخراً في تصحيح المسار بعد الفوز الثمين الذى حققه على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل الأهلي المركز الـ11 فى جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، حصدها الفريق الأحمر بعدما خاض 12 مباراة فقط، فاز فى 7 مباريات وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر اثنتين، وسجل لاعبو الأهلي 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.

ويحتاج المارد الأحمر لتخطي حاجز الـ38 نقطة بعد خوض مبارياته المؤجلة، وذلك للتقدم على بيراميدز صاحب الصدارة حالياً برصيد 38 نقطة، جمعها الفريق السماوي بعد خوض 17 مباراة.

ويتبقى للنادي الأهلي 5 مباريات بالتساوي مع بيراميدز متصدر الجدول في عدد اللقاءات التي تم خوضها، وجاءت مؤجلات الأهلي كالتالي: الاتحاد السكندري ـ فاركو ـ الداخلية ـ طلائع الجيش ـ وبيراميدز.

وتعتبر مواجهة بيراميدز المؤجلة بمثابة لقاء بـ6 نقاط، نظراً لأن الفريق السماوي يعتبر هو المنافس الأول للأهلي على قمة الدوري حتى الآن.