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الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تحريات لكشف ملابسات العثور على هيكل عظمى مقيد أسفل عقار بشتيل

تعبيرية
تعبيرية
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يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على هيكل عظمي مقيد بالحبال أسفل عقار خلال عمليات الحفر بمنطقة بشتيل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عامل يفيد بعثوره على رافات آدميه خلال حفره أسفل عقار بمنطقة بشتيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على هيكل عظمي مقيد بحبال، ويظهر أن الجريمة ارتكبت قبل سنوات، جرى نقل الرفات إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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