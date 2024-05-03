الجمعه العظيمة: فرصة للتأمل في معاناة البشرية والتفكر في قيمة التضحية والرحمة

يتم الاحتفال بالجمعة العظيمة في الديانة المسيحية في ذكرى صلب ووفاة المسيح وفق العقيدة المسيحية يشمل الطقس العديد من النواحي، بما في ذلك الصلوات الخاصة، والقراءات من الكتاب المقدس، والتأمل في معاني وأهمية وفاة المسيح. يتم أيضًا تقديم خدمات خاصة في الكنائس، مع التركيز على الحزن والتوبة، والتأمل في المعاناة التي تحملها وفاة المسيح.

يتم أداء طقوس خاصة في بعض الكنائس، مثل مراسم "طقوس الصلب" التي تمثل رحلة يسوع إلى الصليب وصلبه.

كما يتم قراءة تجليات العبرانيين المعنوية لهذا اليوم، مع التركيز على الرحمة والغفران. وفي بعض الأحيان، يتم إقامة مسيرات دينية تعبيرًا عن الحزن والتأمل في وفاة المسيح.



يعتبر الجمعة العظيمة أيضًا فرصة للتأمل في معاناة البشرية والتفكر في قيمة التضحية والرحمة.

وفي بعض البلدان، يتم تنظيم عروض مسرحية أو تمثيليات تجسد قصة آلام المسيح وصلبه.

وتكمل هذه الطقوس مسيرة الصليب المشتركة حيث يحمل المشاركون صليبًا كبيرًا في جولة داخل أو حول الكنيسة، تذكيرًا بصلب المسيح وتأملًا في معنى الصلب لدى المسيحيين.