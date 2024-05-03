زيلينسكي يوجه الشكر لبريطانيا على دعمها المتواصل لأوكرانيا

وجه الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" اليوم الجمعة، الشكر للمملكة المتحدة على دعمها المتواصل لبلاده، وذلك خلال اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني "ديفيد كاميرون" في كييف.

وأكد زيلينسكي - في منشور عبر منصة "إكس" نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أهمية وصول المساعدات العسكرية التي أعلنت عنها بريطانيا الأسبوع الماضي إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك العربات المدرعة والذخائر والصواريخ بمختلف أنواعها.

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه ناقش مع وزير الخارجية البريطاني الاستعدادات للأحداث الدولية المهمة المقبلة، بما في ذلك قمة السلام العالمية، معربا عن امتنانه لحكومة وشعب المملكة المتحدة لدعمهم الثابت لكييف.

