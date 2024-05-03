وزير الدفاع الأمريكي: لا مؤشر على أي تهديدات محتملة على قواتنا قبالة سواحل غزة

نفى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، وجود أي مؤشر عن خطط لشن هجوم على القوات الأمريكية قبالة سواحل غزة، مشددا في الوقت ذاته على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سلامة العسكريين الأمريكيين هناك.

وقال أوستن - في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - إنه لا يرى أي مؤشر حاليًا على وجود نية فعلية للقيام بهجوم من جانب حماس، على القوات الأمريكية، مشيرا إلى أنه لا يستبعد حدوث أي شيء وخاصة في مناطق القتال.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قال جون كيربي قد أعلن - في وقت سابق - قرب الانتهاء من إنشاء الرصيف البحري الذي يقيمه الجيش الأمريكي قبالة سواحل مدينة غزة؛ لتسريع تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

