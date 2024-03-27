نقيب المهندسين يلتقي عددا من الأعضاء العاملين بالصحة لبحث ضمهم لحافز المهن الطبية

استقبل المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، مجموعة من المهندسين العاملين في وزارة الصحة، حيث تناول اللقاء مطالبهم بشأن ضمهم إلى "حافز المهن الطبية" إسوة بكافة العاملين في القطاع الطبي.

وأكد "النبراوي" استمرار التحركات والجهود المبذولة سعيًا لإدراجهم ضمن الكادر الطبي "حافز المهن الطبية"، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد عدد من الخطوات وبينها التواصل مع وزير الصحة، بجانب عقد لقاء موسع في نقابة المهندسين بين مهندسي الصحة ومجموعة من أعضاء مجلس النواب لطرح هذه القضية في البرلمان؛ بهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزراة الصحة غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

وأشار إلى أن النقابة ستواصل سعيها من أجل تحسين أوضاع المهندسين العاملين بوزارة الصحة ومساواتهم مع زملائهم العاملين بالقطاع الطبي والهيئات الصحية المختلفة.

يذكر أن نقيب المهندسين قد خاطب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكذا الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار- وزير الصحة والسكان؛ خلال الأيام الماضية، مطالبًا بإدراج المهندسين العاملين بقطاع الخدمات الصحية والعلاجية بوزارة الصحة ضمن التخصصات المنصوص عليها بالقانون 14 لسنة 2014، والتوجيه بما يلزم نحو ذلك، كونهم جزء لا يتجزأ من المنظومة الطبية، وإسوة بكافة العاملين في القطاع الطبي.