اصطدام قطار النوم بسيارة نقل حاولت عبور شريط السكة الحديد في أسوان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مرور قطار ٨٢/ ٢٥٠٨ نوم القاهرة/ أسوان صباح اليوم بكم ٧٥٤/٩٠٠ بين المحاميد والوصلة، فوجئ قائد القطار بسيارة نقل تعبر السكة من مكان غير معد للعبور تحمل لوحات معدنيه “٨٩٤٧ ه ن ب” مما أدي الي اصطدام القطار بها وإصابة سائق السيارة ونقله إلي المستشفى.َ

وعلي الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة الي موقع الحادث وتم رفع السيارة وتسيير حركة القطارات علي الخط بصورة طبيعية.

وأهابت الهيئة بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور وعدم عبور شريط السكة الحديد إلا من الأماكن المعدة للعبور حفاظاً علي الأرواح والممتلكات.

