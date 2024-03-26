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الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

هام لحديثي التخرج.. تعرف على خطوات القيد بنقابة الأطباء

النقابة العامة للأطباء
النقابة العامة للأطباء
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حددت النقابة العامة للأطباء، الأوراق والمستندات اللازم تقديمها خلال أول مرة قيد ضمن جداول الأعضاء المنضمين لها، دفعة مارس 2024 وهى:

1- طلب قيد بالجدول العام .

2- شهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها.

3- شهادة قضاء سنة إمتياز “الأصلية” أو ما يعادلها.

4- صحيفة الحالة الجنائية “الفيش والتشبيه”.

5- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر لغير المصريين.

6- عدد 2 صورة فوتوغرافية.

7- سدد الرسوم المقررة بخزينة النقابة وقدرها 530  جنيها للمصري أو ما يتعامل بالمثل و200 دولار للأجنبي.

وأشارت إلى أنه لاستخراج كارنيه النقابة (بالنقابة العامة للأطباء )، يسلم الطبيب أصل ترخيص مزاولة المهنة لاستخراج الكارنيه، ويسلم الكارنيه في الاحتفال الذي سيقام بمقر النقابة عقب أداء القسم.

أما الرسوم الخاصة بأطباء الدفعة الجديدة، فهى:

1-  رسوم القيد الخاصة بالنقابة 530 جنيها للمصريين أو من يتعامل بالمثل، و200 دولار للأجنبي.

2-   رسوم الملف والدمغة 20 جنيه

3-   رسوم الترخيص الخاصة بالوزارة  310 جنيهات

النقابة العامة للأطباء اوراق القيد في نقابة الأطباء الاطباء الجدد دفعه مارس 2024