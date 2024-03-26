جولد بيليون: 3.4 طن ذهب تدفقات خارج صناديق الاستثمار بالمعادن

وسع الدولار الأمريكي من خسائره خلال تداولات اليوم الثلاثاء ليسجل ادنى مستوى في جلستين الأمر الذي ساعد على تعافي أسعار الذهب وخروجه من منطقة التداولات العرضية.

وأعلن مجلس الذهب العالمي عن بيانات التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس، ليظهر صافي تدفقات خارجة من الصناديق بمقدار 3.4 طن ذهب. فقد سجلت صناديق الاستثمار في الذهب في منطقة أمريكا الشمالية تدفقات داخلة بقيمة 3.5 طن مقارنة مع تدفقات خارجة من صناديق أوروبا بقيمة 7.4 طن.

يأتي هذا بعد أن أظهر التدفقات النقدية إلى صافي ارتفاع خلال الأسبوع السابق بمقدار 0.6 طن ذهب، وهو أول ارتفاع أسبوعي بعد 10 أسابيع متتالية من التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار في الذهب.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الثلاثاء لتنهي التذبذب الذي لم يستمر طويلاً، بينما يبقى تركيز الأسواق على البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة التي تصدر هذا الأسبوع سواء بيانات النمو أو بيانات التضخم التي تصدر نهاية الأسبوع.

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال جلسة الأمس ليعود اليوم ليستكمل الارتفاع وذلك بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، خاصة أن تسعير الذهب يعتمد على سعر دولار تحوطي أعلى من السعر الرسمي.

استطاع سعر أونصة الذهب العالمي أن ترتفع وتخترق منطقة المستوى 2170 دولار للأونصة التي تذبذب حولها السعر منذ بداية الأسبوع، ليعود إلى السعر إلى التداول حول المستوى 2190 دولار للأونصة.

المنطقة من 2200 وحتى 2220 دولار للأونصة تعد منطقة مقاومة بالنسبة لسعر الذهب، وقد يحتاج الذهب إلى حافز مناسب قبل تحقيق هذا الارتفاع واختراق هذا المنطقة ليستهدف 2250 دولار للأونصة.