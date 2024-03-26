الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط تفجير إرهابي في منطقة سامارا

أعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء، إحباط الهجوم الإرهابي في منطقة سامارا، حيث قام شخص الذي خطط له بتفجير نفسه عن طريق الخطأ أثناء اعتقاله، ولم تقع إصابات بين قوات الأمن والمدنيين.

وبحسب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن رجلًا من مواليد عام 1994 كان يعمل تحت رعاية الخدمات الخاصة الأوكرانية، أخرج عبوة ناسفة محلية الصنع كان قد صنعها من مخبأ لتفجيرها في مبنى نقطة استقبال المساعدات الإنسانية لأحد الأشخاص من المنظمات التطوعية، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأثناء إلقاء القبض على المهاجم، انفجرت العبوة الناسفة ذاتيا وأصيب المهاجم بجروح وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن "ضباط الأمن والمدنيين لم يصابوا بأذى".

وفي 22 مارس، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن اعتقال سبعة من سكان موسكو الذين كانوا يعتزمون إنشاء خلية إرهابية.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إلى عدم نسيان الخونة المشاركين في مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية ومعاقبتهم.