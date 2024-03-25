بسبب غزة.. سحب استضافة بطولة أوروبا 2025 للجمباز الفني من إسرائيل

أصدرت الجمعية العامة للاتحاد الأوروبي للجمباز بيانًا اليوم الإثنين يعلن سحب استضافة بطولة أوروبا 2025 للجمباز الفني من إسرائيل، نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

أوضحت الهيئة في بيانها الصادر عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن قرار عدم إقامة البطولة في إسرائيل جاء نتيجة للوضع الراهن في المنطقة، مشيرة إلى أنها ستبدأ عملية فتح تقديم ملفات الاستضافة من جديد.

أشار البيان إلى أن هذا القرار يأتي تعبيرًا عن تضامن الاتحاد الأوروبي للجمباز مع الشعب الفلسطيني وتأكيدًا على رفضه للعنف والاعتداءات العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.