مسلسل "الحشاشين" الحلقة 15.. حسن الصباح يحاول قتل الإمام الغزالي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “الحشاشين" من بطولة كريم عبد العزيز، الحلقة الخامسة عشر والتي شهدت عددا من الأحداث الهامة.

وخلال الحلقة، يرسل حسن الصباح (كريم عبد العزيز) أحد أتباعه لقتل الإمام الغزالي (نضال الشافعي) في مجلس علمه بالمسجد، ولكن حينما يلتقي التابع بالإمام تدور بينهما مناقشة محتدمة داخل ساحة المسجد تميل كفتها في النهاية لصالح الغزالي، الذي نجح في اقناع الفتي بأن الوحى انقطع عن الأرض بوفاة النبي محمد، وأن أي شخص يدعي الوصول للسماء هو كاذب.

تدور الأحداث في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح)، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.