حصاد مسلسلات الـ 15 حلقة.. "مسار إجباري" دراما ميلاد الشباب

فى شكل درامي تشويقي، يقدم مسلسل "مسار إجباري"، شكل مختلف للدراما الاجتماعية، تدور أحداث المسلسل حول الأب الذى أخفي عن أبناؤه أنه متزوج بأخرى، وكل إبن من زوجته الأولي لم يعلم سوي يوم لقاء بعضهما البعض بعد سقوط الأب فى الشارع نتيجة أزمة صحية، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى تشويقى درامى.

"رصد السوشيال ميديا"



أشاد رواد السوشيال ميديا بالنجوم الشباب أحمد داش وعصام عمر، وكم السلاسة فى الأداء الفني والإقناع، إلى جانب سرد الأحداث بشكل جذاب، ولاقي المسلسل نجاح كبير.

الشخصية الأبرز

كما أشاد رواد السوشيال ميديا بالنجمة القديرة صابرين، واستطاعت من خلال العمل أن تظهر مشاعر مركبة بين الزوجة التى تحب زوجها وتقدسه، ثم تكتشف خيانته لها بعد عشرة سنوات من العمر، وبين مشاعر وعاطفة الأم، التى مرت برعت فى تجسيدها بحس فطري أبهر المتابعين والجمهور.

المسلسل بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، محمود البزاوى، رشدي الشامي، جوري بكر، والإخراج نادين خان.