ads
الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

حصاد مسلسلات الـ 15 حلقة.. "مسار إجباري" دراما ميلاد الشباب

أبطال مسار اجباري
أبطال مسار اجباري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فى شكل درامي تشويقي، يقدم مسلسل "مسار إجباري"، شكل مختلف للدراما الاجتماعية، تدور أحداث المسلسل حول  الأب الذى أخفي عن أبناؤه أنه متزوج بأخرى، وكل إبن من زوجته الأولي لم يعلم سوي يوم لقاء بعضهما البعض بعد سقوط الأب فى الشارع نتيجة أزمة صحية، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدى تشويقى درامى.

"رصد السوشيال ميديا"

أشاد رواد السوشيال ميديا بالنجوم الشباب أحمد داش وعصام عمر، وكم السلاسة فى الأداء الفني والإقناع، إلى جانب سرد الأحداث بشكل جذاب، ولاقي المسلسل نجاح كبير.

الشخصية الأبرز 

كما  أشاد رواد السوشيال ميديا بالنجمة القديرة صابرين، واستطاعت من خلال العمل أن تظهر مشاعر مركبة بين الزوجة التى تحب زوجها وتقدسه، ثم تكتشف خيانته لها بعد عشرة سنوات من العمر، وبين مشاعر وعاطفة الأم، التى مرت برعت فى تجسيدها بحس فطري أبهر المتابعين والجمهور.

المسلسل بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، محمود البزاوى، رشدي الشامي، جوري بكر، والإخراج نادين خان.

أحمد داش مسار اجباري دراما رواد السوشيال ميديا عصام عمر