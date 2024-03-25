طلب إحاطة بشأن رفع رسوم تذاكر العيادت الخارجية

تقدم النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان فى شأن التداعيات السلبية لقرار رفع رسوم تذاكر العيادات الخارجية فى المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بالإضافة إلى صرف دواء علاجي واحد للمريض.

وأكد النائب فى طلب الإحاطة أن هذا القرار لم يراعى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى يعانى منها الغالبية العظمى من الشعب المصري ومرتادى المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية.

وأضاف "جبريل" أن الأمر يمثل عبئ إضافي على المواطن المصري والذى مازال يكتوى بارتفاع أسعار السلع والخدمات لتزيد قرارات وزير الصحة من أوجاعه والآمه.

وأشار النائب أن الأمر يستدعي إعادة النظر فورا دون أبطاء فى هذا القرار وبذل كل ما يلزم من البحث عن مصادر تمويل آخرى لوزارة الصحة بعيدا عن جيوب المواطنين الذين كفل لهم الدستور حقوق الرعاية الصحية.

وطالب النائب بسرعة تحول الطلب للمناقشة فى لجنة الشئون الصحية.