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الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ 23 مشروعا خدميا وتنمويا بقرية الطوناب

ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرية الطوناب بإدفو
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام وحدة حياة كريمة بتفقد المشروعات الجارية بقرية الطوناب بمركز إدفو والتى تضم 3 توابع بإجمالى 14 ألف نسمة، وذلك فى إطار المتابعة المتواصلة لنسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة) .

مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وزيادة فرق العمل بالإضافة إلى عدم السماح بأى تهاون أو تباطأ مع سرعة تغيير واستبدال المقاولين المقصرين وذلك لضمان رفع معدلات الإنجاز والانتهاء من كل المشروعات فى مواعيدها المحددة.

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم تفقد عدد 23 مشروعا جاريا بقرية الطوناب منها 12 مشروعا وصلت نسب تنفيذها 100% وبدأ تشغيلها تجريبياً وتضم مشروعات إنشاء مكتب البريد ووحدة طب الأسرة ومرشح مياه السراج وأيضا إنشاء محطة رفع الصرف الصحى ومشروعات تطوير وتجديد شبكات مياه الشرب والكهرباء بالإضافة إلى مشروعات الإحلال الكلى والصيانة الشاملة لعدد من المدارس فضلاً عن مشروعات تبطين الترع وإنشاء الكبارى عليها، مشيراً إلى أنه تم أيضاً تفقد مشروع إنشاء محطة المعالجة والتى تبلغ قدرتها ألفين إلى  3 آلاف م3 / يوم حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها 90% والأعمال الكهروميكانية بنسبة 65% ، علاوة على تفقد مشروع تطوير محطة قطار  الطوناب بنسبة  90%.

وخلال الجولة التفقدية أكد السكرتير العام المساعد على أنه تم التشديد على الإلتزام بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله في محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين .

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وحدة حياة كريمة قرية الطوناب مركز إدفو مشروعات حياة كريمة أخبار محافظة أسوان