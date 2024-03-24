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الأحد 24 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وكيل تعليم شمال سيناء يتفقد مدرسة التلول البحرية استعدادا لافتتاحها في العيد القومي للمحافظة

وكيل تعليم شمال سيناء
وكيل تعليم شمال سيناء
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تفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء  مدرسة التلول البحرية بنطاق مدينة بئر العبد  استعداداً لافتتاحها قريباً في احتفالات المحافظة بالعيد القومي، تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبرعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، ورافقه كل من عبدالعزيز مطر مدير إدارة التخطيط بالمديرية والمهندس خالد جبارة رئيس قطاع بئر العبد بهيئة الأبنية بشمال سيناء.

كما كرم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الوحدة المنتجة لمساهمتها في نجاح معرض أهلاً رمضان بمحافظة الدقهلية وذلك لما بذلوه من جهد كبير في نجاح معرض المدرسة المنتجة والذي أقيم في محافظة الدقهلية وذلك خلال الفترة من 24 فبراير حتى 29 فبراير 2024.
وجري تكريم كلا من وليد الأزعر مدير الوحدة المنتجة ومنال سعيد عبد الرحمن الرطيل رئيس قسم بالوحدة المنتجة ومني فوزي الخليلي مسئول الوحدة المنتجة.

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