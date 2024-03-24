مدير المخابرات الأمريكية يغادر قطر بعد إجراء محادثات حول اتفاق التهدئة في غزة

غادر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز قطر في وقت متأخر من الليلة الماضية عقب محادثات حول هدنة مؤقتة في غزة وإطلاق سراح الرهائن الـ 134 الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، حسبما أفاد مصدر مطلع على المحادثات لوكالة فرانس برس.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام العبرية الليلة الماضية أن رئيس الموساد ديفيد بارنيا غادر قطر أيضًا وعاد إلى إسرائيل، إلى جانب رئيس الشاباك رونين بار والمسؤول في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المناقشات، إن رئيسي وكالة المخابرات المركزية والموساد “غادرا الدوحة لإطلاع فريقيهما في الوطن على الجولة الأخيرة” من المحادثات، مضيفا أن المفاوضات “ركزت على التفاصيل ونسبة تبادل الرهائن والأسرى”.