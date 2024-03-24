ads
الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مدير المخابرات الأمريكية يغادر قطر بعد إجراء محادثات حول اتفاق التهدئة في غزة

وليام بيرنز
وليام بيرنز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

غادر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز قطر في وقت متأخر من الليلة الماضية عقب محادثات حول هدنة مؤقتة في غزة وإطلاق سراح الرهائن الـ 134 الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، حسبما أفاد مصدر مطلع على المحادثات لوكالة فرانس برس.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام العبرية الليلة الماضية أن رئيس الموساد ديفيد بارنيا غادر قطر أيضًا وعاد إلى إسرائيل، إلى جانب رئيس الشاباك رونين بار والمسؤول في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المناقشات، إن رئيسي وكالة المخابرات المركزية والموساد “غادرا الدوحة لإطلاع فريقيهما في الوطن على الجولة الأخيرة” من المحادثات، مضيفا أن المفاوضات “ركزت على التفاصيل ونسبة  تبادل الرهائن والأسرى”.

مدير المخابرات الأمريكية التهدئة في غزة