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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

حورية فرغلي لـ"البوابة نيوز": أعيش حالة نفيسة سيئة وهناك أشخاص يريدون إبعادي عن الفن

النجمة حورية فرغلي
النجمة حورية فرغلي مع محررة البوابة نيوز
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 قالت النجمة حورية فرغلي إنها تعتقد أن هناك أشخاصا تتدخل لوقف مسيرتها الفنية، وإبعادها عن الفن والمهنة؛ مشيرة إلى أنها تعودت علي المشاركة بأعمال فنية خلال شهر رمضان، لكنها منذ قرابة 3 سنوات لم تشارك بأي عمل وهذا جعلني أعيش في حالة نفسية سيئة .

وأوضحت النجمة فرغلي في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: أن الشركة المتحدة لمت شمل الفن والفنانين في مصر، وأطالبها بالنظر إلي الغائبين عن الفن منذ سنوات.

وتساءلت حورية: هل لابد أن يكون لدي "شلة" لكي أعمل؟، هل المنتجين والمخرجين نسوا حورية؟؛ مشيرة إلى أنه إذا استمر الوضع هكذا، سأبيع كل ما أملك في مصر، وأسافر خارج البلاد.

النجمة حورية فرغلي البوابة نيوز أعيش حالة نفيسة سيئة وهناك أشخاص تريد إبعادي عن الفن