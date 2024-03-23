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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

الاعتداء على الصحفيين أثناء تغطية انتخابات المحامين

المحامي المُعتدي
المحامي المُعتدي علي محرر البوابة نيوز
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اعتدى عدد من المحامين بالضرب والإهانة والسب على الزميل الصحفي علاء السيد، وعدد من الزملاء الصحفيين المعنيين بتغطية انتخابات نقابة المحامين، اليوم السبت.

وتفاقم الأمر لأعمال الشد والجذب من بعض المحامين تجاه الزميلين، ليتدخل رجال الأمن فورا واصطحاب الطرفين إلى نقطة شرطة التحرير لتحرير محضر رقم 1475 إداري قصر النيل، في حضور الزميل محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين.

واعتدى عدد من المحامين بالضرب على بعض المصورين الصحفيين المكلفين بتغطية انتخابات النقابة، ليستولى أحد المتواجدين على عدسات كاميرا خاصة بأحد الزملاء المصورين.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين على الزملاء أثناء تأدية عملهم.

إنتخابات نقابة المحامين محرر البوابة نيوز سب وقذف