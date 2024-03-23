زاخاروفا: سيتم معاقبة مرتكبي ومنظمي وعملاء الهجوم الإرهابي في كروكوس

أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أنه سيتم معاقبة مرتكبي ومنظمي وعملاء الهجوم الإرهابي في كروكوس. وأكدت زاخاروفا أن التقييمات اللازمة ستُجرى على الصعيدين القانوني والسياسي.

في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، تم الإشارة إلى أن الخدمات الخاصة الروسية ووكالات إنفاذ القانون تحقق في الهجوم الإرهابي في "كروكوس". وأكدت زاخاروفا أن جميع المعنيين بالهجوم سيتعرضون للعقاب اللازم.

وفي سياق متصل، بدأت التعازي تتوالى من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية بعد الكارثة التي حدثت. وأعلنت الهيئة الأمن الفيدرالية الروسية مساء الجمعة عن وقوع الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن وفاة 115 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وفي تطور آخر، أبلغ رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، الرئيس فلاديمير بوتين بإلقاء القبض على 11 شخصا متورطا في الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي". وتبين أن من بين المعتقلين الإرهابيين الذين شاركوا في العملية بشكل مباشر.