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السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وكيل تموين بورسعيد: لم نتلق شكاوى من نقص أي سلعة بالأسواق

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين خلال تفقده أحدى المحطات
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أكد محمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلقى أي شكاوى من تحريك أسعار المحروقات أو المخابز أو نقص أي سلعة بالأسواق.

 

وكيل وزارة التموين ببورسعيد: لم نتلقى أي شكاوى من نقص أي سلعة بالأسواق

 

وشدد "عوض"، خلال تفقده عدد من محطات الوقود والمجمعات الاستهلاكية والبدالين التموينيين، على توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.

وأشار إلى إستمرار المتابعة الدورية والرقابية للإطمئنان على حركة المواد البترولية ومدى توافرها ببورسعيد، عقب قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية.

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