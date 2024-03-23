مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الروسية موسكو

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي الهجوم الإرهابي على المول التجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

كما وصف مجلس الأمن، الهجوم الإرهابي في موسكو بـ "الشنيع والجبان"، بعد استهداف الأشخاص المدنيين في قاعة الحفلات الموسيقية بجوار مول تجاري في العاصمة الروسية موسكو.

يذكر أنه، مساء أمس الجمعة، شهدت العاصمة الروسية موسكو هجوم إرهابي على المركز التجاري " كروكس سيتي هول " بضواحي العاصمة الروسية، نتج عن تلك الهجوم عشرات القتلى والمصابين، وأوضحت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، أن التفجير الأرهابي في المول التجاري، أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.