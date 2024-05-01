القناة لتوزيع الكهرباء: 2454.823 مليون جنيه خطط استثمارية للشركة بموازنة 2024/ 2025

أعلن المهندس سامى أبو وردة رئيس شركه القناة لتوزيع الكهرباء، خلال اجتماع اليوم مع رئيس الشركة القابضة للكهرباء برئاسة المهندس جابر الدسوقي لاعتماد الموازنة الجديدة لعام 2024/2025 أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء، تستهدف في خطتها الاستثمارية تنفيذ استثمارات بقيمة قدرها 2454.823 مليون جنيه خلال عام الموازنة 2024/ 2025 مقابل 1295.162 مليون جنيه لمتوقع 2023/2024 وبنسبة تطور قدره 89.5% مقابل 851.543 مليون جنيه لفعلي 2022/ 2023 وبنسبة زيادة لمتوقع 2023/ 2024 عن فعلى 2022/ 2023 قدرها 52.1%.

كما تضمنت الخطة استهداف نسبة فقد في الطاقة 10.8% خلال عام الموازنة 2025/2024 مقابل 10.99 % لمتوقع 2024/2023 مقابل 11.28 % لفعلي 2023/2022,

وتستهدف الشركة أن يصل الحمل الأقصى إلى 5134 م. وات خلال عام الموازنة 2024 /2025 مقابل 4862 م.وات لمتوقع 2023/ 2024 بنسبة تطور قدرها 5.6% مقابل 4784 م.وات لفعلي 2022/ 2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2023 /2024 عن فعلى 2022/ 2023 قدرها 1.6% .

كما تستهدف الشركة تنفيذ خطة التوسع والإحلال والتجديد طبقا للآتي:

• إنشاء موزعات جديدة جهد متوسط بعدد 4 موزع، إحلال موزعات جهد متوسط بعدد 4 موزع، إنشاء خطوط هوائية جديدة جهد متوسط بطول 15.1 كم، إحلال خطوط هوائية جهد متوسط بطول 304.0 كم ، إنشاء كابلات جديدة جهد متوسط بطول 378.73 كم ، إحلال كابلات جهد متوسط بطول 198.73 كم .

• إنشاء خطوط جديدة هوائية جهد منخفض بطول 243.75 كم ، إحلال خطوط هوائية جهد منخفض (موصلات معزولة ) بطول 1234.4 كم، إنشاء كابلات جديدة جهد منخفض بطول 53.32 كم ، إحلال كابلات جهد منخفض بطول 70.172 كم، إضافة محولات وأكشاك بالمحولات وأكشاك فارغة بعدد 155 محول وكشك بالمحول، إحلال محولات وأكشاك بالمحولات وأكشاك فارغة بعدد 86 كشك، إنشاء لوحات جديدة جهد منخفض بعدد 54 لوحة، إحلال لوحات جهد منخفض بعدد 91 لوحة، إنشاء صناديق جديدة جهد منخفض بعدد 82 صندوقا، إحلال صناديق جهد منخفض بعدد 111 صندوق .

وبناءً على ذلك من المستهدف أن تصل الشركة بمكونات الشبكة إلى:

أطوال خطوط وكابلات الجهد المتوسط والمنخفض

تستهدف الشركة الوصول بأطوال الخطوط ( جهد متوسط ومنخفض ) إلى 88213 كم خلال عام الموازنة 2024/ 2025 مقابل 86311 كم لمتوقع 2023/ 2024 وبنسبة تطور قدرها 2.2% مقابل 84782 كم لفعلي 2022/ 2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2023/ 2024 عن فعلى 2022/ 2023 قدرها 1.8% .

لوحات التوزيع

تستهدف الشركة الوصول بعدد لوحات التوزيع إلى 496 لوحة خلال عام الموازنة 2024/ 2025 مقابل 484 لوحة توزيع لمتوقع 2023/ 2024 وبنسبة تطور قدرها 2.5% مقابل 482 لوحة توزيع لفعلي 2022/ 2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2023 /2024 عن فعلى 2022/ 2023 قدرها 0.4%.

أكشاك ومحولات القدرات الكهربائية

تستهدف الشركة الوصول بعدد أكشاك ومحولات التوزيع إلى 20896 محول خلال عام الموازنة 2024/ 2025 مقابل 20520 محول توزيع لمتوقع 2023 /2024 وبنسبة تطور قدرها 1.8% مقابل 20230 محول توزيع لفعلي 2022/ 2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2023/ 2024 عن فعلى 2022/ 2023 قدرها 1.4%.

صناديق توزيع الجهد المنخفض

تستهدف الشركة الوصول بعدد صناديق التوزيع إلى 32650 صندوق خلال عام الموازنة 2024 /2025 مقابل 31748 صندوق توزيع لمتوقع 2023/ 2024 وبنسبة تطور قدرها 2.8% مقابل 31346 صندوق توزيع لفعلي 2022/ 2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2023/ 2024 عن فعلى 2022 /2023 قدرها 1.3%.

وتلتزم الشركة بتحقيق جودة التغذية الكهربائية لدى المشتركين بالشبكة وخفض معدلات الأعطال وزمن الفصل لتكون فى الحدود المسموح بها وذلك من خلال المحافظة على مستوى جهد التغذية واستمرارية التيار الكهربائي بكفاءة وجودة عالية وتكثيف أعمال الصيانة ومتابعة تنفيذها طبقاً للبرامج المعتمدة وتوفير وسائل الانتقال والاتصال والمهمات المطلوبة لتحقيق المستوى المطلوب وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد والتوسعات وتركيب المكثفات لتحسين معامل القدرة وتركيب منظمات الجهد والمحولات الذاتية (AUTO TRANSFORMER) لتحسين الجهود .

في النشاط التجاري

تستهدف الشركة الاستمرار في تطوير نشاطها التجاري لمواكبة احتياجات المشتركين وتماشياً مع المتغيرات والتطور التكنولوجي من خلال: تنفيذ برنامج الضبطية القضائية وربط جميع الهندسات بديوان عام الشركة بما يحقق الأهداف المطلوبة منه، والاستمرار في تطوير منظومة العدادات مسبوقة الدفع لتحقيق الرقابة اللازمة والتعاقد مع جميع الوسائل المتاحة لشحن العدادات لتحقيق رضاء العميل ، الاستمرار في تطوير إدارة المتابعة للإصدار بقطاعات الشركة مما ينعكس اثره فى الحد من شكاوى أخطاء القراءات وتجويد الكشف والمزامنة مع شركة شعاع مما يؤدى إلى تعظيم إيرادات الشركة ، استكمال تفعيل برنامج التحصيل الموحد في جميع هندسات الشركة مما يؤدى إلى إحكام الرقابة على عملية التحصيل ومعرفة أداء كل محصل لحظياً وكذا سرعة ومتابعة الجرد مركزيا ، الاستمرار في الاهتمام بشكاوي ومقترحات السادة المشتركين والعمل علي حلها علي وجه السرعة ودراسة مقترحاتهم ، استكمال وتجهيز مركز الإصدار والطباعة ، استكمال وتجهيز مركز خدمة المستثمرين، استهداف الانتهاء من برنامج التحصيل والمعايره لعملاء كبار المشتركين علي الجهدين المتوسط والمنخفض ، تستهدف الشركة الانتهاء من تطوير نحو 40 مركز خدمة بتكلفة قدرها نحو 600.0 مليون جنيه ، الاهتمام الدائم بتدريب الكشافين والمحصلين وكافة الكوادر على كيفية التعامل اللائق والمتميز مع جمهورالمشتركين .

وتستهدف الشركة كمية طاقة مشتراه 31315.985 مليون ك.و.س خلال عام الموازنة 2024/ 2025 مقابل 30502.272 مليون ك.و.س لمتوقع 2023 /2024 بنسبة تطور قدرها 2.7% ومقابل 29281.221 مليون ك.و.س لفعلي 2022/ 2023 بنسبة تطور قدرها 4.2% وبقيمة مستهدفه قدرها 48491.596 مليون جنيه مقابل 38181.011 جنيه لمتوقع 2023/ 2024 بنسبة تطور قدرها 27.0% ومقابل 27488.553 مليون جنيه لفعلي 2022 /2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2023 /2024 عن فعلى 2022 /2023 قدرها 38.9%.

كما تستهدف الشركة طاقة مباعه بكمية قدرها 27939.700 مليون ك.و.س خلال عام الموازنة 2024/ 2025 مقابل 27154.372 مليون ك.و.س لمتوقع 2023 /2024 بنسبة تطور قدرها 2.9% ومقابل 25983.617 مليون ك.و.س لفعلي 2022/ 2023 بنسبة تطور قدرها 4.5% لمتوقع 2023 /2024 عن فعلى 2022 /2023 وبقيمة مستهدفه قدرها 34968.154 مليون جنيه مقابل 31492.071 مليون جنيه لمتوقع 2023/ 2024 بنسبة تطور قدرها 11.0% ومقابل 27567.911 مليون جنيه لفعلي 2022/ 2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2023/ 2024 عن فعلى 2022/ 2023 قدرها 14.2%.

عدد المشتركين

تستهدف الشركة عدد المشتركين خلال عام الموازنة 2024/ 2025 ليصل إلى 5.335 مليون مشترك مقابل 5.146 مليون مشترك لمتوقع 2023 /2024 بنسبة تطور قدرها 3.7% ومقابل 4.959 مليون مشترك لفعلي 2023/2022 بنسبة تطور لمتوقع 2023/ 2024 عن فعلى 2022/ 2023 قدرها 3.8% .

التحصيل النقدي

تستهدف الشركة تحقيق نسبة تحصيل نقدي من الإصدار إلى الإصدار عام الموازنة 2024 /2025 قدرت بــــ 96.9% مقابل 91.3% لمتوقع 2023/ 2024 مقابل 85.7% لفعلي 2022 /2023.

كما تستهدف الشركة تحقيق نسبة تحصيل نقدي من الإصدار إلى الإصدار (بدون الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية) خلال عام الموازنة 2024/ 2025 بـــ99.3% مقابل 97.4% لمتوقع 2023/ 2024 مقابل 96.6% لفعلي 2022/ 2023.

المتأخــــــــرات

تستهدف الشركة خفض متأخراتها في ضؤء خطتها بزيادة نسبة التحصيل لتصل بالمتأخرات لعام الموازنة 2024/ 2025 إلى 8.930 مليار جنيه مقارنة بـ 11.323 مليار جنيه لعام المتوقع 2023 /2024 بخفض قدره 2.393 مليار جنيه .

النشاط المالي

تستهدف الشركة تحقيق إجمالي إيرادات خلال عام الموازنة 2024/ 2025 بمبلغ 56687.605 مليون جنيه مقابل 45341.889 مليون جنيه لمتوقع 2023 /2024 بنسبة تطور 25.0% ومقابل 33223.393 مليون جنيه لفعلي 2022/ 2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2023/ 2024 عن فعلى 2022/ 2023 قدرها 36.5% .

كما تستهدف الشركة جملة التكاليف و المصروفات خلال عام الموازنة 2024/ 2025 بمبلغ 56676.065 مليون جنيه مقابل 45307.183 مليون جنيه لمتوقع 2023/ 2024 بنسبة تطور 25.1 % ومقابل 33330.689 مليون جنيه لفعلي 2022/ 2023 بنسبة تطور لمتوقع 2023/ 2024 عن فعلى 2022 /2023 قدرها 35.9% .

نتيجة النشــــــــــــاط

استهدفت الشركة فائض خلال عام الموازنة 2024/ 2025 قُدر بـ 11.540 مليون جنيه مقابل فائض قُدر بـ 34.706 مليون جنيه لمتوقع 2023/ 2024 بنسبة خفض قدرها 66.7% مقابل عجز قدره 107.296 مليون جنيه لفعلي 2022/ 2023 وبنسبة تطور لمتوقع 2023 /2024 عن فعلى 2022/ 2023 قدرها 132.3% .

وفي مجال نظم المعلومات والخدمات الذكية تستهدف الشركة: الانتهاء من توسعة مركز البيانات الخاص بالعدادات الذكية، البدء فى إنشاء مركز للتعافي للشركة DR، البدء فى تشغيل البرنامج الموحد لشحن العدادات، البدء فى دراسة توحيد برامج الشئون المالية والمخازن وال موارد البشرية ERP Systems بالتنسيق مع الشركة القابضة، تطوير نحو 40 مركز خدمة طبقا لاحدث تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الشركه القابضة، استهداف العمل على توفير دليل خدمات بطريقة برايل بالتعاون مع جمعية المستقبل للمكفوفين وتوفيره بجميع مراكز الخدمة.