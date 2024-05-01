روسيا تسقط 3 مسيرات فوق فورونيج أوبلاست

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية ثلاث طائرات بدون طيار خلال الليل فوق منطقة فورونيج، وفقا للحاكم الإقليمي ألكسندر جوسيف.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن جوسيف قوله - عبر منصة (تلجرام)- أنه "خلال الليل، تم اكتشاف ثلاث مسيرات وإسقاطها في المنطقة، بما في ذلك واحدة في ضواحي فورونيج.. ولم تقع إصابات".

وأضاف أن ثلاثة مساكن خاصة تضررت بسبب تساقط الحطام وسيجري تعويض السكان.

