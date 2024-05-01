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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

روسيا تسقط 3 مسيرات فوق فورونيج أوبلاست

الدفاعات الجوية الروسية
الدفاعات الجوية الروسية
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أسقطت الدفاعات الجوية الروسية ثلاث طائرات بدون طيار خلال الليل فوق منطقة فورونيج، وفقا للحاكم الإقليمي ألكسندر جوسيف.
ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن جوسيف قوله - عبر منصة (تلجرام)- أنه "خلال الليل، تم اكتشاف ثلاث مسيرات وإسقاطها في المنطقة، بما في ذلك واحدة في ضواحي فورونيج.. ولم تقع إصابات".
وأضاف أن ثلاثة مساكن خاصة تضررت بسبب تساقط الحطام وسيجري تعويض السكان. 
 

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