خلال 24 ساعة.. ضبط 10402 مخالفة مرورية متنوعة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من تحرير 1458 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى، وضبط 537 مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

في نفس السياق واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 10402 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 169 مخالفة السير بدون تراخيص، و24 دراجة نارية مخالفة، و6326 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و28 مخالفة موقف عشوائى.

كما حررت 76 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و2 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.