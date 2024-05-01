حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساع وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان – دمياط – الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط 32 قضية حيازة أسلحة نارية.. ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية

- 18 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 17 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (32 متهم "لـ 26 منهم معلومات جنائية").

ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش- 1,180 كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (7 متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية).

تنفيذ 584 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية لمخدرى "الهيروين ، الشابو").. بحوزة (4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

ضبط 3 قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية- بندقية خرطوش - فرد محلى - خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تنفيذ 680 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - 9,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم ( كمية لمخدرى "الحشيش، الآيس")..بحوزة (3 متهمين).

ضبط 3 قضايا أسلحة بيضاء ضُبط خلالهم (3 قطع سلاح أبيض).. بحوزة (3 متهمين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.