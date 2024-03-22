جولة مفاجئة.. محافظ كفرالشيخ يتابع الالتزام بالتعريفة الجديدة بمجمع مواقف سيارات الأجرة

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الجمعة، جولة مسائية مفاجئة سيرًا على الأقدام بمجمع المواقف، وعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، لمراقبة الالتزام بتطبيق تعريفة نقل الركاب الجديدة ، ومتابعة التاكسي والتأكد من الركاب بعدم استغلال السائقين للمواطنين والمغالاة في الأجرة بأعلى من تعريفة ركوب التاكسى المقررة وهى بعد الزيادة 5 جنيهات فتح عداد وكل كيلو متر 2 جنيه.

و استوقف محافظ كفرالشيخ عدداً من سائقي التاكسي الأجرة واطمأن من الركاب وسألهم على مدى الالتزام بتشغيل العدادات ومدى التزام السائقين بالأسعار المقررة وعدم مغالاتهم في الأسعار و تطبيق تعريفة نقل الركاب المقررة.



ووجه محافظ كفرالشيخ بضرورة تواجد لجان مرورية بالشوارع والمواقف لمتابعة تنفيذ التعريفة والتعامل بقوة القانون مع أي سائق يمتنع عن تحميل المواطنين أو يغالى في الأسعار ويقوم بمضاعفة التسعيرة مع إستمرار التواصل مع المواطنين وتكثيف الاكمنة المرورية.

وطالب محافظ كفرالشيخ المواطنين بعدم السماح لسائقى التاكسى والأجرة باستغلالهم مع الإبلاغ فورًا عن أى سائق يستغل الركاب ويغالى في أجرة الركوب على الخط الساخن 114 أو الاتصال بغرفة العمليات وإدارة الأزمات علي الرقم 0473220792، مشدداً بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تستهدف التلاعب في قيمة تعريفة الركوب أو محاولة استغلال المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، واللواء سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وقامت اللجنة المشرفة على وضع تعريفة الركوب الجديدة بإقرارها عقب اعتمادها من المحافظ .

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