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الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على 8 أشخاص بينهم سيدة وبحوزتهم 56 كيلو حشيش وأستروكس و9300 قرص مخدر بالقاهرة

صور المتهمين
صور المتهمين
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على 8 أشخاص بينهم سيدة وبحوزتهم 56 كيلو حشيش وأستروكس و9300 قرص مخدر بمناطق بدر والشروق والمرج والظاهر .

وتعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضبط سائقين بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (36 كيلو جرام من مخدر الحشيش- سيارة).

كما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما 12 كيلو جرام من مخدر الحشيش وفى المرج نجحت أجهزة الأمن فى ضبط (ربة منزل، عاطل) بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (1,330 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 9300 قرص مخدر- طبنجة وعدد من الطلقات).

 كما تم ضبط عاطلَين “لأحدهما معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة الظاهر، وبحوزتهما (6 كيلو جرام لمخدر الأستروكس- فرد خرطوش- طبنجة صوت - 2 ميزان حساس- 2 سلاح أبيض)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية ضبط 8 عاطلين مواد مخدرة بدر