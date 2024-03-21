ورش فنية ومحاضرات بفعاليات ليالى رمضان بثقافة شمال سيناء

نظم قصر ثقافة العريش اليوم الخميس محاضرة ثقافية بعنوان "المرأة فى شهر رمضان" لصفاء عبد العزيز موجه بإدارة العريش الأزهرية تحدثت عن صيام المرأة وأن الصيام يجب على كل مسلمة بالغة وان المرأة لها دور كبير فى شهر رمضان داخل الاسرة والمجتمع وقالت هى قدوة لأولادها سواء فى العبادات او الطاعات او الاعمال المنزلية.

كما نظم قصر ثقافة العريش معرض فن تشكيلي لرواد المرسم بمناسبة عيد الام وكانت اللوحات تعبر عن الأمومة فى الإنسان والحيوان. اشرف على الفعاليات ايناس سمير مدير القصر.

كما عقد بمكتبة الكرامة الثقافيه محاضره بعنوان "جبر الخواطر" حاضرها محمد سليم سكرتير الوحده المحليه بقريه الكرامه، تحدث عن جبر الخواطر وقال انه يدل على حسن التربية والنشأة الدينية السليمة ، اعدها هجرس سالم وعبد الرحمن موسى، بمتابعة احمد ابو السعود مدير المكتبة.



فى جانب اخر نظم احمد صابر مدير بيت ثقافة المساعيد ندوة ثقافية حول "جبر الخواطر" بجمعية حقوق المرأة بالمساعيد، ادارها ا. ابراهيم سالم .

كما جري استكمال تنفيذ ورشة معلقات من الجلد الطبيعى تابعة لقسم الفنون التشكيلية والحرف البيئية بقصر ثقافة العريش اليوم، تحت إشراف شعبان جمعه موجه تربية فنية وتم تنفيذ معلقات من الجلد الطبيعى تحتوى على تشكيلات مختلفة من الآيات القرآنية ولفظ الجلالة مع اضافة بعض الإضافات من الوان مما يزيد التصميم جمالا.

يأتي ذلك بإشراف عام امل عبدالله رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى، واشراف مدير عام ثقافة شمال سيناء أشرف المشرحانى، وضمن برنامج هيئة قصور الثقافة الذى يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، الذى يتضمن فعاليات مابين عروض فنية ومسرحية و أمسيات ثقافية ولقاءات وورش حرفية ومعارض كتب وفنون.