التصريح بدفن جثة شخص عثر عليها بأحد شوارع الشرابية

أمرت نيابة الشرابية التصريح بدفن جثة شخص مجهول عثر عليه بأحد الشوارع بمنطقة الشرابية، وذلك عقب توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على جثة شخص متوفى فى ظروف غامضة بمنطقة الشرابية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي مفاده بالعثور على جثة شخص بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شخص ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.