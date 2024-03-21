بالصور.. انطلاق فعاليات ليالي رمضان بمكتبة مصر العامة بدمنهور

شهد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة، انطلاق فاعليات ليالي رمضان الثقافية والفنية الرمضانية التى ينظمها فرع ثقافة البحيرة بمكتبة مصر العامة بدمنهور وذلك بحضور أحمد الهواش، مدير مكتبة مصر العامة ومديري المديريات وممثلي الأزهر والكنيسة وكافة الجهات المعنية.

وتستمر الفعاليات لمدة عشرة أيام بمقر المكتبة، ويتضمن معرض فن تشكيلي بعنوان انتماء لفناني البحيرة بالتعاون مع مؤسسة دمنهور الثقافية، وافتتاح ورشة حرق على الجلد وافتتاح ورشة فوم وكانسون ورسم وتلوين وورشة رسم بالألوان المائية للأطفال.

كما تتضمن الأمسيات العديد من الفعاليات المميزة، حيث تقام يوميًا محاضرات وندوات دينية وتوعوية مختلفة، بالإضافة إلى ورش الأشغال الفنية واليدوية للأطفال وورش الرسم والتلوين والرسم على الوجه والمسابقات الثقافية اليومية.

بالإضافة إلى عروض الإنشاد الديني والفنون الشعبية والموسيقى العربية، ويشارك هذا العام فرق فنية مركزية من عدة محافظات ومنها فرقة بورسعيد للفنون الشعبية وفرقة الفيوم للموسيقى العربية وفرقة الأنفوشي وأوبرا عربي وغيرها.