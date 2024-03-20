واشنطن تدرج شركتين وشخصين روسيين في قائمة العقوبات

اليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا، حيث تم إضافة شركتين جديدتين إلى قائمة الكيانات المستهدفة.

الشركة الأولى هي "ستروكتورا"، المتخصصة في مجال تطوير البرمجيات، بينما تعمل الشركة الثانية في ميدان التصميم الاجتماعي وتنفيذ المشاريع الاجتماعية والسياسية.

تمت إضافة اسمين للأشخاص المرتبطين بالشركتين، هما إيليا جامباشيدزي ونيكولاي توبيكين.

وتشمل العقوبات التي فُرضت تجميد الأصول في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منع المواطنين والشركات الأمريكية من إجراء أي عمليات تجارية مع الشركات والأفراد المذكورين.

