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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

واشنطن تدرج شركتين وشخصين روسيين في قائمة العقوبات

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
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اليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا، حيث تم إضافة شركتين جديدتين إلى قائمة الكيانات المستهدفة.

الشركة الأولى هي "ستروكتورا"، المتخصصة في مجال تطوير البرمجيات، بينما تعمل الشركة الثانية في ميدان التصميم الاجتماعي وتنفيذ المشاريع الاجتماعية والسياسية.

تمت إضافة اسمين للأشخاص المرتبطين بالشركتين، هما إيليا جامباشيدزي ونيكولاي توبيكين.

وتشمل العقوبات التي فُرضت تجميد الأصول في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منع المواطنين والشركات الأمريكية من إجراء أي عمليات تجارية مع الشركات والأفراد المذكورين.
 

وزارة الخزانة الأمريكية روسيا الولايات المتحدة